拉法已成「巨大難民營」　多國警告進攻拉法會引發災難

以軍擴大地面攻勢，準備進入拉法市，那裡有近150萬巴勒斯坦避難者。以色列當局表示要求當地的巴勒斯坦人離開，但他們已無處可逃。包括聯合國等多國警告，以軍行動可能會造成更大人道災難，大量平民死傷。



以色列為何要進攻拉法市？

拉法位於加沙地帶最南端，與埃及接壤。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容拉法是哈馬斯的「最後堡壘」，攻打拉法是摧毀哈馬斯的必要行動。

以色列攻擊加沙的目標是鏟除哈馬斯，持續數月的攻擊已造成加沙地區大量平民傷亡。根據加沙衛生當局，以色列軍隊已經掃蕩了加沙大部份地區，造成超過2.8萬人死亡，當中不少是婦孺。

圖為2月13日，加沙南部拉法市的海灘，到處擠滿了逃難的巴勒斯坦人。（Reuters）

拉法市有多少人？當地情況如何？

根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），拉法有近150萬人口，較10月7日前的人口增加了六倍，他們當中大部份是為逃避戰火，從加沙其他地區遷移至此處。

當地許多人露宿街頭，或擠在骯髒、擁擠的避難所中，街道上充滿垃圾及排泄物，醫療車無處可過。挪威難民事務委員會將其稱為「巨大的難民營」，或是一個「露天監獄」，

以色列當局要求在拉法市的巴勒斯坦人離開，但他們已無處可撤。埃及表示不會允許巴勒斯坦難民湧入，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦批評以色列要求不切實際。

其他國家如何回應？

包括美英和德國在內的以色列盟友，均對以軍在拉法市發動攻勢表示關切。

荷蘭外相斯洛特（Hanke Bruins Slot）表示很難想像在如此人口稠密的地區進行軍事行動，不會導致平民傷亡。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦表示加沙民眾不會憑空消失，以色列對拉法的行動是一場「正在醞釀的人道主義災難」。

圖為2月12日，以軍空襲拉法後一片頹垣敗瓦。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）則表示，以色列在拉法行動時應有一個確保避難者安全的計劃。

埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）表示，以色列針對拉法的任何地面進攻會帶來災難式後果，批評以色列最終目標是把巴勒斯坦人趕出家園。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）表示進攻拉法的很可能造成龐大數量的平民死傷，敦促世界大國「克制而非鼓動」，要求以色列停止軍事行動。