美國朝鮮事務高官：中國應加強對朝影響力

美國國務院官員說，北京應當關注朝鮮的不穩定行為，對其施加影響力。



據彭博社報道，美國負責朝鮮事務的高級官員朴正（Jung Pak）星期二（2月13日）說，中國應該譴責朝鮮與俄羅斯深化合作，包括朝鮮向烏克蘭戰場的俄軍提供彈道導彈等行為。

朴正在接受採訪時說：「朝鮮問題不僅是美國的問題，也是中國的問題。中國有影響力，有責任發揮作用。」

對於美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月的三藩市峰會是否會給朝鮮問題帶來進展，朴正認為現在下結論為時尚早。

彭博社的報道稱，朴正的話反映了美國長期以來對中國未能對朝鮮施加足夠影響的失望。

朝鮮近期頻頻發出強硬言論，包括刪除憲法中「和平統一、民族大團結」等措辭，將韓國視為「頭號敵人、永遠的主敵」。朝鮮領導人金正恩還說，由於美國等敵人的敵對行動，朝鮮半島發生武裝對抗的危險正在迅速成為現實。

對此，朴正說，美國並沒有看到朝鮮有採取直接軍事行動的跡象，但對任何潛在的行動保持警惕。

另外，被問及金正恩是否想讓他的女兒作為繼任者，朴正說，現在下結論還為時過早。

「顯而易見的是，他希望女兒站在前台，」朴正說，朝鮮領導人一直是不可預測的，總會有意料之外的事情發生，美國希望確保儘可能減少這種意外性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

