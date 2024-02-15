馬克龍與內塔尼亞胡通電話：無法容忍加沙死亡人數　反對進攻拉法

法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron）2月14日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，稱加沙的死亡人數「令人無法容忍」，表明法國「堅決反對」以軍進攻加沙南部拉法（Rafah），指只會導致新的人道主義災難。但內塔尼亞胡重申，以軍將戰鬥直至絕對勝利，但會允許平民離開戰區，之後再採取強而有力的行動。



馬克龍在電話中呼籲，以色列不要再拖延達成停火協議，指以軍的行動「必須停止」。他指出，反對以軍進攻拉法，指以色列將違反國際人道法，並對地區局勢升級帶來新風險。

馬克龍指出，向加沙地帶民眾大規模提供人道主義援助具迫切性，呼籲以色列開放其南部港口城市阿什杜德（Ashdod）和其他過境點。他又呼籲，內塔尼亞胡應為同胞提供和平的未來，而只有「巴勒斯坦建國」才能實現這一目標。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）同日致函歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），呼籲「緊急審查」歐盟-以色列聯合協議（EU-Israel Association Agreement ），質疑以色列可能違反當中的人權義務。