不理德國政府「去風險」　德企去年對華投資創歷史新高

「最好在其他國家建立工廠，減少在華工廠數量，減少對華依賴……」這是德國政治家幾個月來一直絮絮叨叨說的話。而現在，德國經濟研究所（IW）提供的數據似乎與之相悖。



綜合德國《南德意志報》、英國路透社等14日報道，基於對德國央行數據的研究，IW當天公布的一份報告顯示，2023年德國對華直接投資總額高達119億歐元（約合人民幣918.87億元），按年增長超過4%，創下歷史新高。報告還顯示，去年對華投資佔德國海外總投資的比重非但沒有下降，還上升至10.3%，創下近10年來新高。

「這是一個新的記錄——此前兩年的數字已經很高了。」IW國際經濟政策、金融和房地產市場部門負責人馬特斯（Jürgen Matthes）對此評價稱。

據路透社報道，德國正面臨着「兩難境地」，儘管政府呼籲德國企業減少對華投資，並大幅削減了對華投資擔保，但德國企業仍在中國大量投資。根據德國聯邦統計局的初步數據，2023年中國連續第八年成為德國最重要的貿易伙伴。

德國經濟研究所（IW）14日公布的一項研究顯示，去年德國對華直接投資總額為119億歐元，按年增長4.3%，創下歷史新高。德國企業過去三年（2021年到2023年）在中國的投資額與前六年（2015年至2020年）相當。

IW的報告還稱，由於歐洲最大經濟體徘徊在衰退邊緣，去年德國對外直接投資總額從2022年的約1700億歐元降至1160億歐元，但去年中國在德國海外直接投資中所佔的份額總體上沒有下降。

2023年，對華投資佔德國海外總投資的比重上升至10.3%，為2014年以來的最高水平，也是自2014年以來首次超過10%大關。而德國在亞洲其他地區的直接投資則停滯在8%左右。

研究認為，總體而言，德國大型企業和中小型企業在中國的投資情況存在分歧。「一方面，德國企業在中國一直有新的投資，這些投資的資金完全來自於在中國產生的利潤。」馬特斯稱，「另一方面，在過去的四年中，顯然也有資金從中國流出。」

馬特斯表示，德國央行的數據還不能準確地證明這一點，但他推測，仍有少數幾家大企業在大量參與中國市場的業務。

今年1月底，在華德國企業官方協會中國德國商會發布的《2023/24年度德企商業信心調查報告》顯示，雖然存在所謂「對華去風險」的噪音，但中國「對德國經濟的意義依然是獨一無二的」。

報告數據顯示，91%的受訪德企計劃繼續紮根中國市場；78%的受訪者預計未來五年其行業將持續增長；54%的受訪者計劃在未來兩年增加在華投資，其中79%的企業表示，這是保持在華競爭力所必需的。

此外，有64%的企業認為中國經濟增長放緩只是暫時的，會在未來一到三年出現反彈。42%的德國企業預計2024年他們所在的行業將呈現積極發展勢頭，相比去年調查中21%的數字翻了一番。

還有37%的受訪企業認為，與其他市場相比，中國作為創新市場的吸引力正在增強。46%的公司計劃與當地合作伙伴合作以保持競爭力。

受訪德企還認為，中國企業的創新領導能力不斷增強，其中汽車行業企業最為明顯。在汽車行業，11%的企業將中國競爭對手視為創新領導者，58%的公司希望自己能在未來五年內擔當這一角色。

電動車・中國電動車・比亞迪・BYD：圖為2023年10月31日，一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

這一觀點也在前兩天（2月13日）發布的《2024年慕尼黑安全報告》中有所體現。報告承認，儘管所謂「去風險」和「減少對華依賴」的陳詞濫調在不斷重複渲染，但實際上美歐對華經貿數字正在「逆勢而上」。

報告提到，美國2022年對華貿易額仍以5310億美元創歷史新高，而美國的「友岸外包」努力似乎比看上去更加脆弱。在美國的貿易量從中國轉移到越南、墨西哥等國的同時，這些國家從中國的進口量幾乎同步增加，表明中美經濟的間接聯繫仍然存在。

歐洲表現更甚，由於從中國進口激增，歐盟對中國的總體貿易逆差從2018年的1550億歐元激增至2022年的3960億歐元。德國公司也繼續在中國大量投資，無視德國政府減少投資的企圖。德國對華直接投資在2023年上半年保持在接近歷史最高水平，佔整體投資的比重甚至有所上升。

路透社提到，今年4月中旬，德國總理朔爾茨計劃將率商業代表團訪華。報道指出，這是德國政府去年7月發布首份「中國戰略」後，朔爾茨首度訪問中國。

朔爾茨上一次訪問北京還是在2022年11月初，也是他就任德國總理以來首次訪華。據德媒報道，當時有100多家德企申請隨行，最終僅包括寶馬、大眾、巴斯夫、Adidas、德意志銀行等在內的12家行業巨頭入選，被形容此行是將「德國最大的品牌帶到中國」。

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