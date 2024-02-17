烏克蘭撤出戰略城鎮阿夫季夫卡　英媒分析對基輔方面三種影響

烏克蘭軍方2月16日決定離開東部戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka），形容情況「嚴峻但受到控制」，強調不是撤出當地。對於俄羅斯而言，這是烏克蘭去年發動反攻失敗以來，莫斯科的一大勝利。



俄軍長達四個月的猛烈攻勢，導致阿夫季夫卡的烏軍長期以寡敵眾、火力兼彈藥不足。基輔方面今次決定離開當地，英國廣播公司（BBC）就分析短、中及長期三大影響。

報道指出，烏克蘭迫在眉切的問題是，阿夫季夫卡的烏軍士兵能否活着離開當地，市內駐軍指他們遭來自四方八面的攻擊，另外有報道提到，烏軍的補給亦被切斷，俄軍同時部署訓練有數的士兵，每天更向烏軍陣地投擲最多60枚炸彈。

圖為2023年11月8日，烏東城鎮阿夫季夫卡一幢損毀的建築物。（Reuters）

俄烏戰爭持續，從中期影響而言，兩國的軍事及人口規模差別顯得更加明顯。俄羅斯去年10月開始向阿夫季夫卡發動攻勢之後，烏軍即使可以抵抗至今，惟面對數以千計陣亡的俄軍卻接近即時補充兵力，烏克蘭卻無力「補血」。

駐阿夫季夫卡的烏軍指揮官表示，自軍與俄軍的兵力差距達1比7，他們猶如與兩個軍隊作戰，同時亦難以攻破俄軍的防禦工事。

烏克蘭曾遇到同樣挫折，包括在2022年夏天，利西昌斯克（Lysychansk）和北頓涅茨克（Severodonetsk）等城市遭大量裝備精良的俄軍包圍，烏軍之後獲西方源源不絕的軍事援助，令戰況一度扭轉，赫爾松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）等地區陸續獲得解放。

不過兩年過去，目前的戰況無法與當時相提並論，全球政治的戰場的影響更趨明顯，西方國家的延緩的援助直接做成烏軍撤出阿夫季夫卡，而主要盟友美國的新一輪軍援仍未成功在國會闖關，就算其他盟友嘗試填補缺口，烏軍被迫限制彈藥配給，導致士氣低落，因此阿夫季夫卡或不是基輔方面唯一考慮撤出的地方。

報道指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）仍有意奪取整個烏克蘭，而在這種前景下，西方國家需要恢復團結，避免該情況發生；又或是即使烏克蘭在阿夫季夫卡等地向外界展示非凡的防禦能力，外界加劇對基輔方面或永遠無法取勝的質疑。