美國正式把胡塞武裝認定為恐怖組織　實施制裁

美國將也門胡塞武裝重新列為全球恐怖組織，相關制裁在2月16日正式生效。



胡塞武裝代表同日發表聲明表示，胡塞武裝不會屈服於美國的制裁，並將繼續打擊以色列相關的船隻，直到以色列停止對巴勒斯坦的軍事行動。

另據英國海上貿易行動辦公室16日消息，一艘商船當天下午在紅海海域遭到導彈襲擊，但未造成人員傷亡。胡塞武裝尚未就此事發表聲明。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）1月17日發表聲明說，為應對胡塞武裝持續的威脅和襲擊，美國將胡塞武裝列為「特別認定全球恐怖分子」實體，以阻止向其提供資金，進一步限制胡塞武裝進入金融市場，並追究其襲擊往來紅海和亞丁灣商船的責任。如果胡塞武裝停止襲擊，美國將立即重新評估這一決定。

2023年10月新一輪以巴衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。1月12日以來，美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

