美媒：拜登政府擬向補貼英特爾逾100億美元

知情人士說，美國拜登（Joe Biden）政府商議向英特爾提供超過100億美元補貼一事，這將是美國政府引導半導體製造業回歸美國計劃中的最大一筆資金授予。



彭博社引述知情人士稱，對英特爾（Intel Corp.）的補貼給予方案料將包括貸款和直接撥款。要求匿名的知情人士強調，磋商仍在進行中。

美國商務部和英特爾均不予置評。

相關激勵措施將依據《2022年晶片和科學法案》執行，該法案撥出390億美元的直接撥款以及價值750億美元的貸款和貸款擔保，以鼓勵世界頂級半導體公司回到美國市場生產晶片。

在彭博新聞社的報道發布後，英特爾星期五（2月16日）尾盤一度上漲1.1％。

自拜登上任以來，晶片公司在美國的投資已超過2300億美元，拜登政府的目標是到2030年至少建立兩個領先的製造業集群。

英特爾在晶片行業的主導地位曾持續多年，但近來已落後於亞洲競爭對手台積電和三星電子，這兩者在亞利桑那州和德克薩斯州建立自己的工廠。英特爾行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）一直是遊說美國政府支持該行業的主力，該公司曾表示，公司的計劃仰仗於這筆資金。

英特爾正在俄亥俄州建設一座規模200億美元的工廠，在亞利桑那州進行200億美元的擴建工程，並在新墨西哥州投資35億美元。

知情人士稱，目前尚不清楚對英特爾提供的資金中撥款和貸款如何分配。知情人士稱，貸款條款因公司而異，美國商務部為資金支付而設定的基準也是如此。

本文獲《聯合早報》授權轉載

