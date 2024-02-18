以巴再次展開和談　卡塔爾首相：前景並不樂觀

由埃及、卡塔爾、美國和以色列代表星期二（2月13日）在開羅就促成加沙地帶停火等事宜再次開始談判。但卡塔爾首相表明，以色列與哈馬斯最近幾天的談判過程「其實並不樂觀」。



綜合法新社和路透社報道，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）星期六（17日）在慕尼黑安全會議上說：「我相信，我們很快就能看到協議的達成……但最近幾天的情況並不樂觀。」

穆罕默德稱將代表卡塔爾繼續推動以哈彌合分歧，但也指出穆斯林的齋戒月將在3月10日開始，因此談判的黃金時間正在流逝。

以巴衝突：2024年2月13日，隨著戰事升級，加沙南部拉法（Rafah）部份民眾撤離逃難。（Reuters）

穆罕默德並未透露談判的具體內容，但他說，以哈停火協議不應取決於哈馬斯釋放人質的協議。「這是我們一直處於的兩難境地，不幸的是，這被很多國家濫用了——為了實現停火，有條件的人質交易。它不應該是有條件的。」

穆罕默德警告，如果無法達成協議，中東的地區局勢或將進一步升級。

以色列總理內塔尼亞亞胡（Benjamin Netanyahu）星期六傍晚針對在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火和交換被扣押人員談判回應稱，由於哈馬斯的立場沒有變化，所以以色列代表團離開了埃及。在哈馬斯立場發生變化之前，以色列不會重返談判桌。

內塔尼亞胡說，只有通過不設前提條件的直接談判才能解決以巴問題。以色列不會屈從有關以巴問題解決方案的「國際指令」。他還重申反對承認巴勒斯坦國的提議，「我領導下的以色列將繼續強烈反對單方面承認巴勒斯坦國」。

內塔尼亞胡同時強調，以色列將繼續在加沙地帶的戰鬥，直至取得完全勝利。

哈馬斯談判方也威脅將暫停談判，直到更多救援物資被運入加沙北部。

本文獲《聯合早報》授權轉載

