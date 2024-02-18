日本準備試射木製衛星　冀減少太空污染

大氣層外的太空有大量人造衛星和探測器，它們的壽命結束後，通常都是透過重返大氣層時燒毀，惟過程可能產生氧化鋁微粒，影響地球環境。日本最近就研發出木製的衛星，標榜可以完全燒毀而不會影響環境。



《衛報》2月17日報道，該款衛星由京都大學與住友林業合作開發，它使用木蘭樹的木材製造，經過包括在國際太空站在內的多重測試後，認為這種木材耐用及難以破裂，因此被視為最合適的材料。

研究人員首先在模擬太空環境的實驗室內進行測試，木蘭木的樣本沒有發現可測量到的質量變化，或是分解、損壞的問題。負責領導研究的京都大學教授村田功二表示，這種木的承受能力令大家感到驚訝。

他們之後將樣本送上國際太空

木蘭木樣本在國際太空站進行環境曝露測試。（JAXA/NASA圖片）

站，並經歷近一年的環境暴露實驗，之後再帶回地球。研究人員發現樣本同樣沒有任何損壞迹象，村田指，太空沒有可以引起木燃燒的氧氣，亦缺乏導致腐壞的生物。

當局正利用木蘭木建造一個與咖啡杯大小相若的衛星LignoSat，並考慮在今年夏天或較後時間由美國太空總署（NASA）發射天鵝座（Cygnus）飛船或Space X龍飛船（SpaceX Dragon）到國際太空站補給時搭載。

LignoSat預計在太空運作最少6個月，之後重返大氣層。假如實驗成功，木製衛星或新成新趨勢，令生物分解材料可以成為金屬的替代品，將影響減至最少。

報道提到，加拿大卑詩大學（UBS）的科學家最近發表研究報告，指重返大氣層的衛星上的鋁材可能嚴重消耗臭氧層，亦影響到達地表的陽光量。