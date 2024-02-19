特朗普推出399美元金色運動鞋　發布數小時即售罄

美國前總統特朗普（Donald Trump）2月17日在費城發布一款金色高筒運動鞋，在發布後幾個小時就銷售一空。



據美國新聞網Axios報道，這款名為「永不投降高筒運動鞋」（The Never Surrender High-Top Sneaker）的鞋子售價399美元，是其競選活動推出的三款鞋子之一。

特朗普發布這款運動鞋時說：「我只想告訴你們，我想做這件事很久了」、「我有一些了不起的人跟我一起工作，他們想出這個點子，這是我12、13年來一直在講的事，我認為它會賣得非常好。」

銷售網站稱，這款金色高幫運動鞋只有1000雙，是「超級限量版」。有至少10雙鞋子有特朗普的親筆簽名。

2024年2月17日，美國前總統特朗普（Donald Trump）亦赴密西根州（Michigan）出席競選活動。（Reuters）

特朗普推出的其他兩款鞋子，分別為售價為199美元的T-Red Wave和POTUS 45運動鞋。T-Red Wave是「紅色浪潮」，意指紅色為代表色的共和黨席捲美國；POTUS 45即第45任美國總統（President of the United States）。

不過，銷售網站強調，特朗普運動鞋並不是由特朗普、特朗普集團，又或其關聯公司或負責人設計、製造或銷售，而是45Footwear根據許可協議使用特朗普的名稱、形象和肖像生產。

本文獲《聯合早報》授權發布

