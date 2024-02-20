俄國防部：烏克蘭向兩俄佔地區州長落毒　並向俄軍用美製化學彈藥

俄羅斯國防部2月19日指控，烏克蘭曾試圖毒害兩名由莫斯科任命的俄佔地區州長，分別為盧甘斯克州（Luhansk）州長帕謝奇尼克（Leonid Pasechnik），以及赫爾松（Kherson）代理州長薩爾多（Vladimir Saldo）。他又表示，烏克蘭軍隊曾對俄軍使用美製化學彈藥。



俄羅斯國防部輻射、化學和生物防護部隊負責人基里洛夫（Igor Kirillov）表示，帕謝奇尼克於2023年12月5日，因酚類化合物嚴重中毒。

基里洛夫表示，除帕謝奇尼克外，赫爾松代理州長薩爾多2022年8月也是投毒目標，身上驗出蓖麻毒素，俄方已就事件進行調查。

但路透社指出，在去年12月11日，即俄方指其中毒後不到一周，帕謝奇尼克現身莫斯科的新聞發布會，看起來很健康。

基里洛夫同日表示，烏克蘭軍隊曾對俄軍使用美製化學彈藥，包括去年12月曾向俄陣地投放美製毒氣手榴彈；今年1月，烏軍對俄陣地使用不明有毒化學製劑，造成俄軍上呼吸道燒傷、惡心和嘔吐。

基里洛夫說，美國曾向烏克蘭、伊拉克和阿富汗等國移交非致命化學武器。其中，美國國防部2018財年曾撥1000萬美元，採購用於敘利亞和伊拉克戰區的非致命性化學武器。