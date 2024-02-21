載近兩萬頭活牛貨船停靠港口　南非開普敦瀰漫惡臭

一艘載有19,000頭活牛的貨船停靠南非城市開普敦（Cape Town），傳出的惡臭瀰漫飄散至市中心。民眾最初懷疑市內污水設施故障，紛紛投訴。當局展開調查，赫然發現因貨船靠岸造成。據指出，該19,000頭活牛從巴西運往伊拉克，已在海上經過2.5星期，船上環境惡劣，牛群浸在排洩物中。



該艘名為「Al Kuwait」號、懸掛科威特國旗的貨船，已被動物組織形容為「死亡船」，據指2月18日深夜停靠開普敦補充飼料、燃料，以及對牛隻進行醫療評估，已定於20日離港。

開普敦民眾於19日清晨聞到惡臭，有人表示頭痛不適，據指甚至有人嘔吐。居民紛紛懷疑是污水設施問題，市長辦公室官員隨後表示，經調查確定惡臭源自貨船。

南非的愛護動物協會NSPCA發聲明批評，船上環境惡劣，排洩物不斷堆積，船上的惡臭難以想像，但大群動物持續被困在此環境中。雖然大部份健康狀況尚可，但有幾隻因受傷需要安樂死。

該組織反對活體牲畜出口，指過程是種虐待。南非最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）也發聲明譴責，指活體出口使動物面臨危險，包括波濤洶湧的大海、極端熱應激、受傷、骯髒的環境、疲憊不堪，甚至死亡。