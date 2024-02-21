巴西：以色列稱盧拉不受歡迎　不可接受且令人反感

巴西和以色列因巴西總統盧拉涉以色列言論產生外交爭端，巴西外交部長稱，以色列針對盧拉言論的回應是不可接受且不誠實的。



路透社報導，盧拉上星期天（2月18日）將以色列對加沙的戰爭與第二次世界大戰期間納粹德國對待猶太人的方式相提並論，並稱以色列進行的戰爭是「種族滅絕」。以色列外交部次日表明，盧拉在以色列不受歡迎，除非他收回言論。

巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）星期二（20日）對以色列予以回擊。他在里約熱內盧舉行的20國集團（G20）會議上告訴路透社等媒體：「（以色列）外交部以這種方式向友好國家的元首講話，既不尋常，也令人反感。」

他說：「這是以色列外交史上可恥的一頁。」

他也表明，以色列試圖製造煙幕，以掩蓋加沙正在發生的事情。以色列政府尚未對維艾拉的言論作出回應。

巴西表態稱，不打算撤回盧拉的言論。

以色列外交部長卡茲星期一（19日）說，以色列不會忘記也不會原諒盧拉的話，並稱他的言論是嚴重的反猶太主義攻擊。

以當局星期二召見巴西駐以大使，要求他到大屠殺紀念館就盧拉的評論作出譴責。當天晚些時候，巴西召回駐以大使。

本文獲《聯合早報》授權轉載

