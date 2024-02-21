美歷史學家評分歷屆總統　林肯93分排第一、特朗普包尾

美國歷史學家最近為歷屆總統進行排名，贏得內戰並結束奴隸制的林肯（Abraham Lincoln）排名第一，其次是見證國家度過大蕭條和第二次世界大戰的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt），前總統特朗普（Donald Trump）敬陪末座；而現任總統拜登（Joe Biden）則排第14位。



美國政治學協會（American Political Science Association）154名專家學者對歷屆總統進行排名，評級為0至100分，0分為失敗，50分是表現一般，100分則代表偉大。排名前五名的美國總統依次是林肯93.87分，小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）90.83分、華盛頓（George Washington）90.32分，老羅斯福（Theodore Roosevelt）78.58分，傑佛遜（Thomas Jefferson）77.53分。

奧巴馬（Barack Obama）以73.8分排名第7，小布殊（George W. Bush）則以40.43分名列第32，拜登以62.66分位居第14，特朗普僅得10.92分，排名墊底的第45位，甚至落後於布坎南（James Buchanan）、皮爾斯（Franklin Pierce）、詹森（Andrew Johnson）等未能阻止內戰或搞砸內戰善後工作的「失敗領袖」。

對於拜登的排名，進行這項調查的大學教授Justin Vaughn及Brandon Rottinghaus指出：「拜登最重要的成就可能是他從特朗普手上奪回總統寶座，恢復了較傳統的總統領導風格，並準備在今年秋天防止總統職位再次落入這位前任手中。」