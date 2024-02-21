中國外交部：馬朝旭將代表中方出席G20外長會

撰文：許懿安
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中國外交部發言人毛寧2月21日主持例行記者會期間有記者提問，中方是否派代表出席二十國集團（G20）外長會，她指出，外長王毅因日程原因難以出席此次會議，委派副部長馬朝旭代表中方出席。

王毅
中國外交部