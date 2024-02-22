雷蒙多：美國需要第二個晶片法案　以領導全球半導體產業

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，如果美國想在半導體產業領導世界，只有一個晶片法案不夠，需要第二個晶片法案。



雷蒙多2月21日以線上方式參與Intel（英特爾）的活動，並表示半導體產業太依賴部份亞洲國家，生產用在醫療和汽車的各種晶片，美國應該生產更多晶片。

雷蒙多說明，不是所有晶片都要在美國生產，但必須分散半導體晶片的生產地點，尤其是發展AI人工智慧不可或缺的先進晶片。她強調，美國如果想在半導體產業領導世界，要重拾半導體供應鏈領導地位，一個晶片法案不夠，需要第二個晶片法案。雷蒙多又表示，Intel是美國冠軍企業，在這次振興中可以發揮重大作用。

美國拜登（Joe Biden）政府在2022年8月推出晶片法案（CHIPS and Science Act），提供數百億美元的新資金，促進美國半導體的研究和製造。