美國阿拉巴馬州法院裁決惹議：冷凍胚胎視同「兒童」　銷毀恐犯法

美國阿拉巴馬州最高法院（Alabama Supreme Court）2月19日裁定，該州法律將「冷凍胚胎」（frozen embryos）視為與「兒童」（children）具有同等地位，未來倘對其破壞或銷毀，都可能面臨過失致死刑責。



這項裁決重要性在於，這是美國法院首次承認冷凍胚胎為人類，這在後羅伊訴韋德案時代引發巨大法律問題，包括人們如何以及是否可以處理剩餘胚胎。

此案源於2020年發生於一間生殖診所的事件，一名病人闖入冷凍胚胎庫，意外將裝有胚胎容器掉在地上，導致胚胎受損。案中受影響夫婦根據阿拉巴馬州《未成年人過失致死法》（Wrongful Death of a Minor Act）控告診所，法庭起初駁回，稱胚胎不在此法涵蓋範圍，然而最高法院最終以7比2票數否決下級法院判決。

最高法院16日發布裁決意見稱，「未成年人」包括未出生及已出生兒童。這引發兩極爭議，有人擔心此舉會讓生殖診所與病人擔憂自己可能落入法網。此外有墮胎權倡議人士稱，這會導致俗稱試管嬰兒的體外人工受孕（IVF）技術面臨威脅，大量需要這種服務的人受影響。阿拉巴馬州最大的醫院21日宣布將暫停提供人工受孕服務。

2024年2月1日，美國共和黨總統參選人、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）出席在美國南卡羅來納州一間餐廳舉行的競選活動。（Reuters）

正在競逐民主黨總統候選人提名資格的黑利（Nikki Haley）率先就此表態。她21晚接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，在她而言，胚胎就是嬰兒。