美媒：美國擬以國產貨替換中國製貨運起重機

俄衛網2月23日引述美媒體，美國以國家安全為由擬斥巨資在國內製造貨運起重機，以替換在美國港口作業的中國產起重機。



中國人民大學重陽金融研究院研究員、合作研究部主任劉英認為，此舉是貿易保護主義的又一體現，隨着中國的發展，美國此類行徑會變本加厲，但不過是螳臂當車。

據美媒消息，美國政府本月21日宣佈一系列旨在改善海事網絡安全的行動，包括斥巨資在美國國內製造貨運起重機的計劃；美國海岸警衛隊發布安全指令，對目前部署在戰略海港的外國製造起重機提出某些數字安全要求；美國總統拜登（Joe Biden）將簽署一項行政命令，為運營美國港口的計算機網絡設定基線網絡安全標準等。

圖為2018年6月20日，一艘來自香港的貨櫃船停泊於美國加州奧克蘭的港口。（Getty）

據《華爾街日報》報道，美國政府官員表示，未來五年內將投資200多億美元用於港口安全，包括貨運起重機的生產。這筆資金來自2021年通過的總計1萬億美元的基礎設施建設法案，將用於支持日本三井集團在美國的一家子公司生產起重機。美國官員指出，這將是30年來首次在美國國內生產起重機。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）撰文稱，港口是美國貿易的主要入口，就業崗位達3100萬個，為美國經濟創造了超過5.4萬億美元的收入。從長遠來看，拜登政府高級官員表示，他們希望通過投資來實現港口起重機製造業的本土化。

中國外交部發言人此前表示，有關國家對中國採取的貿易保護主義措施，正如王毅外長指出，把正常的貿易往來泛安全化、泛意識形態化，以「去風險」為名，構築「小院高牆」，不追求「跑得更快」，卻試圖「絆倒別人」，看似贏了，實則輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步和繁榮。中方始終認為，各方應當團結而不是分裂，合作而不是對抗，開放而不是封閉，在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，為經貿合作創造國際化、市場化、法治化環境，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。