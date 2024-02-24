中國海警稱連續2天在黃岩島海域驅離菲律賓船隻

中國海警在微博發佈消息稱，2月23日，中國海警局新聞發言人就菲律賓侵闖黃岩島（又名斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal） 發表談話稱，菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本准則。



中國海警局新聞發言人甘羽表示：「2月22日至23日，菲律賓漁業和水產資源局3002船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域。中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法、理性克制。」

甘羽強調，菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本准則。中方敦促菲方立即停止侵權行徑，並保留採取進一步管控行動的權利。中國對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警依法在中國管轄海域開展維權執法活動一以貫之，堅決維護國家主權和海洋權益。

1月28日，4名菲方人員非法闖入中國黃岩島礁盤活動，中國海警依法予以警告驅離。（中國海警截圖）

中國海警22日發布通報稱依法驅離非法侵闖黃岩島鄰近海域的菲律賓漁業和水產資源局3002船。對此，菲律賓海岸警衛隊發言人表示，中方說法有誤，該船隻仍持續在黃岩島水域巡邏。

中國外交部發言人多次表示，黃岩島是中國的固有領土，中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。