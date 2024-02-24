台積電登陸日本熊本縣　農民棄種米「追納米」

日本積極拉攏台積電入駐日本，台積電在熊本縣的首家工廠星期六（2月24日）開始運營，成為日本經濟安保策略的一大試金石，原本為農村地帶的熊本，工業用地如今激增逾三成。



據日經新聞，日本當局為吸引台積電入駐熊本縣，已提供了高達4760億日元的補貼。消息人士透露，日本政府還計劃為台積電在熊本建設第二家工廠提供支援，擬議補貼高達7300億日元。

報道稱，台積電打造的第二家工廠預定2027年底前投入生產，僱用逾3400名高科技相關專業人才。首家工廠將生產12至28納米的產品，第二家工廠則可能生產更先進的6納米產品。

台積電入駐的熊本菊陽町原是個農村地帶，人口約4萬4000人。台積電選定菊陽町據悉除了靠近熊本阿蘇機場外，主要因為那裏是農業肥沃地帶，擁有豐富的優質地下水，這對半導體生產至關重要。日本產經新聞指出，隨着工廠的興建，當地的地價飆升，農民們不得不放棄糧米，追求「納米」。

熊本縣公佈數據，指台積電的進駐促使菊陽町的工業用地比之前增加約32%，增幅為全國最高。自2021年台積電宣佈進駐熊本縣以來，熊本縣的耕地面積已減少了1200公頃，相當於約260個東京巨蛋。

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

台積電徵地建廠 周圍土地價格飆升

此外，新工廠也造成土地價格持續飆升。有農場經營者指出：「因為要徵地建廠，土地價格飆升了。在台積電的工廠周圍，越來越多農民被地主要求歸還租用的農田。」

不過，新建工廠也讓一些耕地被徵用的農民成為暴發戶。農民龜山宗一說：「以前每坪價格在6萬日元左右，但現在是20萬日元，有的地方甚至高達40萬日元。

熊本縣也是索尼集團半導體工廠和東京電子半導體製造設備工廠的所在地。台積電入駐後，當局有意把熊本發展為日本領先的半導體業中心。

熊本縣致力於對外爭取人才，截至去年10月，入住該縣的外國人口有1萬8226人，比上年增加25.5%。由於台積電是台灣公司，在台積電廠房周圍地區也形成了台灣村，台灣人增加了約五倍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

