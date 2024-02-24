印尼就加入OECD展開磋商　朝躋身發達國家願景邁進

經濟合作與發展組織就印尼的入會申請展開磋商，為印尼落實經濟改革、實現成為發達國家的願景提供助力。



經濟合作與發展組織（OECD）星期二（2月20日）通過決議，與印尼展開入會磋商。秘書長科爾曼說，這是具歷史意義的決議，因為印尼是首個申請入會的東南亞國家，而東南亞是全球最具增長活力的地區之一。

「印尼作為東南亞最大經濟體和全球第三大民主國家，是重要的全球參與者，並在它所處的地區和其他地區提供重要的領導力。」

OECD目前有38個成員，其中多為發達國家，因此也常被稱「富人俱樂部」。組織以改善經濟情況和生活水平為目標，並協助制定政策。

印尼自2007年起便是OECD的重要夥伴，去年7月正式申請入會。

根據OECD星期二發出的文告，OECD成員根據「審議未來成員的循證框架」進行評估後，決定與印尼開啟入會磋商。

OECD接下來將為印尼入會的技術審查程序起草入會路線圖，超過20個技術委員會將審查印尼是否符合OECD的標準。技術審查的範圍涵蓋自由貿易與投資、公共治理、反貪腐措施、環境保護和為應對氣候變化所採取的行動。

當局將根據審查結果，就印尼能如何進一步跟上OECD的標準提出建議。

印尼首都雅加達。（Getty）

入會程序不設絕對時限，進度全看申請國多快跟上OECD的標準。以2016年至2021年間加入的最新成員拉脫維亞、立陶宛、哥倫比亞和哥斯達黎加為例，它們的入會磋商過程歷時三年至七年不等。

和所有新成員一樣，印尼最終必須獲得所有成員國的同意才能入會。

印尼立下了在2045年，也就是建國100周年時成為發達國家的願景。加入OECD，並為達到OECD標準而實施一系列改革，是實現這個目標的途徑之一。

印尼國家研究創新署政治研究員瓦西斯多（Wasisto Raharjo Jati，暫譯）接受《聯合早報》訪問時說，成為OECD成員將加快印尼的工業化步伐，同時促進印尼與發達國家在先進科技上的技術交流。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員、印尼研究項目兼任項目主任西瓦格（Siwage Dharma Negara）則說，印尼政府認為加入OECD能推動印尼避開中等收入陷阱。

「各項標準上的調整對整體經濟會帶來積極作用，它們將幫助在地工業和企業達到全球水準，並進一步改善投資情況和推動人力資源發展。」

不過在入會前，印尼必須在技術審查涉及的多個方面達標。西瓦格指出，這不只需要時間，也需要政治上的堅定承諾。

「當中的障礙包括政治代價，例如推行削減津貼、取消出口禁令等不受歡迎的改革，會遭到民眾反對。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

