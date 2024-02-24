福島核污水｜日官要求中國解禁進口水產遭拒

日本將福島第一核電站核污水排入大海，中國政府即時全面暫停進口日本水產。日本放送協會（NHK）2月24日稱，來到2024年2月24日，這項措施實施剛好半年。日媒稱在日中官員進行會談期間，日方要求中方立即撤禁。



日本駐華大使金杉憲治20日與中國生態環境部部長黃潤秋舉行會談，強調「通過包括專家層面從科學角度出發開展坦率且具有建設性的討論以及做出適當應對的重要性」。

日本駐華大使金杉憲治2024年2月20日與中國生態環境部部長黃潤秋舉行會談，會上日方要求中國解禁日本水產進口。（中國生態環境部圖片）

黃潤秋重申「日方應以負責任方式處置核污染水」。

NHK於24日稱，會上中方沒表現出將同意解除暫停進口措施的意願，同時要求建立有日本的周邊國家參與的國際監測機制。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人毛寧2月23日主持例行記者會。日本共同社記者提問，在日本政府啟動福島核污染水排海之後，中方全面停止從日本進口水產品，截至明天達到半年。中方對此有何評論？

毛寧表示，日本福島核污染水排海事關人類健康，也事關全球的海洋環境和國際公共利益，包括中方在內的各國採取了一些相應的防範和應對措施，維護食品安全和民眾健康，完全是正當合理和必要的。

毛寧指出，日方應當以嚴肅認真的態度回應國際社會的關切，以負責任的方式處置核污染水，全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質性參與、獨立有效的長期國際監測安排，防止排海造成不可挽回的後果。