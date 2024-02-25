胡塞武裝：美英第九次空襲也門首都　暫未有傷亡報告

也門胡塞武裝（Houthis）控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）星期六（2月24日）報道稱，美國和英國當晚對也門首都薩那（Sanna）發動了九次空襲。



綜合新華社和路透社報道，據當地居民說，薩那市中心北部的一座軍營星期六晚傳來多次劇烈爆炸聲，且火光沖天。目前沒有人員傷亡報告。

另據美國媒體援引美軍方消息報道，美國和英國星期六出動戰鬥機襲擊了胡塞武裝控制區內八個地點的18個目標，包括地下武器庫和導彈儲存設施、防空系統、雷達和一架直升機，以對胡塞武裝近來頻繁襲擊商船的回應。

報道說，這是自1月12日以來美英對胡塞武裝採取的第四次聯合行動。而美國幾乎每天都對胡塞武裝目標進行打擊。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，打擊行動旨在「進一步瓦解和削弱伊朗支持的胡塞武裝的能力」。他說：「我們將繼續向胡塞武裝表明，如果他們不停止非法襲擊，就將承擔後果。這些襲擊損害了中東地區的經濟，造成了環境破壞，並擾亂了向也門和其他國家運送人道主義援助物資的工作。」

近日，多艘在紅海和亞丁灣航行的美英貨輪遭到胡塞武裝襲擊。2月18日，胡塞武裝用導彈襲擊了在亞丁灣行駛的英國貨輪「魯比馬爾」號（Rubymar），並導致該船嚴重損壞，船員被迫撤離。19日，胡塞武裝又稱用導彈擊中兩艘美國貨輪。22日，懸掛帕勞（Palau，又譯帛琉）國旗、由英國公司所有的「艾蘭德」（Islander）號貨輪遭兩枚胡塞武裝發射的導彈襲擊，造成船隻起火和一名船員受輕傷。

也門政府星期六說，因船體受損已無法航行的「魯比馬爾」號船艙在緩慢進水。該貨輪裝載着有害化學品，且有泄漏風險，恐將危害紅海附近水域的生態環境。

去年10月新一輪以哈衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

