以巴戰爭齋戒月前有望暫停？卡塔爾本週主持調解會談

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯自2023年10月7日起開戰，迄今已4個月18天。路透社2024年2月25日引述埃及保安部門消息稱，卡塔爾本週主持這場調解會談，目標是在本週就暫時停戰協議定稿。



路透社25日引述消息人士稱，雙方代表稍後將前往開羅進讓行進一步會談，旨在就執行任何協議、包括釋放人質的時間和機制達成協議。

報道稱，停火可能會在3月10日齋戒月開始前實現。

2023年11月曾有一次由埃及、卡塔爾等協調、持續1週的暫停，有逾100名人質獲釋。卡塔爾、埃及與美國等很希望能再次達成協議。以色列及哈馬斯同意坐到談判桌，燃起各界有關再來一次暫停的希望。

以色列面對來自國內的壓力愈來愈大。由突襲事件觸發的反政府情緒，已讓內塔尼亞政府無法忽視。反政府示威者在特拉維夫堵塞道路，又要求內塔尼亞胡下台。當局出動水炮與增派人手驅散他們。

2024年2月23日，身在加沙走廊南部拉法（Rafah）的巴勒斯坦人在以軍轟炸當地房屋後，頹然坐在襲擊現場附近。（Reuters）

在一場2月23日於法國巴黎進行的新一輪停戰談判中，一個前往該市就人質交換進行談判的以色列代表團24日晚上返國，向以色列戰時內閣報告情況。

半島電視台24日稱，戰時內閣將召開會議，討論以談判代表的從巴黎帶回來的一份停火協議的大綱和框架。它的內容包括停火6週，以方釋放數百名被囚禁的巴勒斯坦人以換取哈馬斯釋放約40名人質。

圖為2024年2月23日，在2023年10月7日哈馬斯突襲事件中有家人朋友被綁走的家屬，以及支持以色列尋求讓人質獲釋的請願人士，一同在特拉維夫一個被稱為「人質廣場」的地方一同進食安息日晚餐——這是廣場一個互動藝術裝置的一部份。（Reuters）

談判代表希望戰時內閣召開會議，就他們從調解人那裏獲得的這份大綱投票，這意味着談判取得某些具體進展。以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，會議將「就談判之後的步驟討論」。

報道稱，戰時內閣將召開會議討論並投票決定是否通過這個框架，之後將開會討論整個協議草案。

土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）25日引述以媒後來報道稱，會議已結束，內閣同意在未來幾天內派遣代表團前往卡塔爾繼續會談。