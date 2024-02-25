美國貓頭鷹Flaco逃脫後變紐約明星　重獲自由1年不幸撞建築物亡

美國貓頭鷹Flaco自2023年2月逃出紐約市中央公園動物園（Central Park Zoo）後，成為市內明星級動物，但動物園2024年2月23日表示，Flaco不幸撞上曼哈頓區（Manhattan）一座建築物，已經離世。



動物園指，有建築物內的民眾向野鳥基金會（Wild Bird Fund，暫譯）舉報指發現墮下的貓頭鷹，工作人員到場發現屍體。

據園方講述，Flaco撞上曼哈頓西89街（West 89th Street）的建築物身亡。

不少美國民眾在網上發文哀悼Flaco，又放上他們之前拍下的Flaco生前影片。紐約市長亞當斯（Eric Adams）也發文致哀，讚揚Flaco令人着迷，「讓我們想起繁華城市景觀中存在美麗的野外。」他又指「雖然牠走了，牠的精神會永遠在紐約上空飛翔」。

Flaco在2010年生於北卡羅來納州（North Carolina）鳥類保護區，之後生活在中央公園動物園內，至2023年2月初，不明人士破壞Flaco身處鳥籠的圍欄網，令這隻貓頭鷹成功逃脫。

在逃脫後，Flaco出現在紐約市街頭的大小角落，令牠成為明星級動物，不時有民眾發布牠的影像。