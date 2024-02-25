白羅斯總統盧卡申科擬明年再尋求連任　或執政36年

撰文：聯合早報
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自1994年以來一直掌權的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）星期天（2月25日）表示，他打算明年尋求連任，這可能會讓他的執政時長延長至36年。

法新社報道，盧卡申科在白羅斯舉行議會選舉當天發布這一訊息，反對派譴責該選舉是一場騙局。據盧卡申科團隊運營的社交媒體頻道稱，「告訴他們我將參加（2025年）選舉」。

星期天的議會選舉是自2020年總統選舉以來的首次全國性投票，選舉沒有真正的反對派候選人。流亡的盧卡申科反對者敦促白羅斯人待在家裏抵制投票。

2020年的選舉引發了針對盧卡申科的大規模抗議，人們普遍認為他操縱投票結果以延長長達數十年的統治。盧卡申科之後精心策劃了針對異見人士的大規模鎮壓，監禁數百名反對者，並迫使數千人流亡。

2023年4月5日白羅斯總統盧卡申科訪問俄羅斯莫斯科，與俄羅斯總統普京會面並握手。（Reuters）

盧卡申科警告說，自2020年抗議活動以來，當局已經「吸取教訓」，議會選舉期間「不會出現叛亂」。

據主要人權組織Viasna稱，白羅斯監獄目前關押着1419名政治犯。

流亡的反對派領導人蒂哈諾夫斯卡婭在社交媒體上發布一段視頻，駁斥議會選舉。她說：「該政權利用假選舉來使其權力合法化的企圖不會成功，白羅斯人民識破了這個騙局。」

明斯克政權嚴重依賴莫斯科的政治和經濟支持。盧卡申科星期天說：「我們將永遠與俄羅斯站在一起。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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白羅斯（前稱白俄羅斯）
盧卡申科（白羅斯總統）