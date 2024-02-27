美媒：以色列願作出讓步換取人質獲釋

美國《紐約時報》報道，以色列表明願意釋放一批被長期監禁的高知名度巴勒斯坦囚犯，以換取仍被哈馬斯扣押在加沙地帶的以色列人質。



《紐約時報》引述的官員說，以色列的提案包括釋放剩餘的以色列人質和被判恐怖主義罪名的巴勒斯坦人。哈馬斯尚未對這項提案做出回應，但以色列這一重大轉變或有助於啟動人質交換和可能的停火談判。

以色列談判策略的轉變尚未對外公開，但意義重大，因為這可能有助於說服哈馬斯釋放去年10月被俘的以色列士兵，並同意一項暫時停止加沙地帶戰鬥的協議。

由於以色列拒絕釋放被判謀殺罪的巴勒斯坦人並承諾永久停火，國際社會推動以哈停火的努力陷入了停滯，這兩項條件是哈馬斯所堅持的。

了解調解工作的兩名官員透露，以色列談判代表已私下同意美國的一項提議，即釋放五名以色列女兵，以換取15名被判犯有重大恐怖主義罪行的巴勒斯坦人。由於討論的敏感性，兩名官員要求匿名。

埃及、卡塔爾和美國談判代表上周在法國巴黎舉行了會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

