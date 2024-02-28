王文濤分晤阿聯酋及沙特等多國部長 推動雙邊貿經合作及擴大投資
撰文：蕭通
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世貿組織（WTO）第13屆部長級會議在阿聯酋首都阿布扎比舉行，期間中國—阿聯酋經貿聯委會第八次會議2月27日召開，由中國商務部部長王文濤與阿聯酋經濟部部長瑪爾伊共同主持，雙方就加快落實兩國元首達成的重要共識，共同推動中阿高質量共建「一帶一路」深入交換意見。王文濤同日分別會見沙特商務大臣卡斯比、孟加拉商務部國務部長阿薩努，就進一步推動雙方經貿合作深入交換意見。
願與阿聯酋打造經貿合作新格局
王文濤在會議上發言時表示，今年是中阿建交40周年，在兩國元首戰略引領下，兩國全面戰略夥伴關係進入新階段，雙邊經貿合作不斷取得新成果。中方歡迎阿方積極對接中國，支持高質量共建「一帶一路」的八項行動。中方願同阿方一道，提升貿易水平，挖掘投資亮點，激發創新活力，攜手打造全方位、立體化的中阿經貿合作新格局。
雙方會後共同簽署會議紀要，以及數字經濟領域投資合作文件。
願與沙特加快推進中海自貿協定談判
王文濤同日會見沙特商務大臣卡斯比。王文濤表示，近年來中沙經貿合作的規模不斷擴大、領域逐步拓寬、形式日趨多元，貿易、投資、基礎設施和新興領域合作成效顯著。中方歡迎沙方積極對接中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，願同沙方進一步促進雙邊貿易往來，擴大雙向投資規模，加快推進中海自貿協定談判，放大中海共同投資聯合會平台作用，密切在世貿組織等多邊機制框架下的溝通協作。
希望孟拉加進一步改善營商環境
王文濤在會見孟加拉商務部國務部長阿薩努時稱，王文濤強調，國家主席習近平去年8月與孟加拉總理哈西娜在南非金磚國家峰會會晤，期間達成多項共識，引領中孟經貿務實合作取得豐碩成果。中方願與孟方加強機制性安排，帶動雙向投資合作，促進雙邊貿易發展。希望孟方進一步改善營商環境，為中國企業赴孟投資提供支持和便利。