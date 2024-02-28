王文濤分晤阿聯酋及沙特等多國部長　推動雙邊貿經合作及擴大投資

世貿組織（WTO）第13屆部長級會議在阿聯酋首都阿布扎比舉行，期間中國—阿聯酋經貿聯委會第八次會議2月27日召開，由中國商務部部長王文濤與阿聯酋經濟部部長瑪爾伊共同主持，雙方就加快落實兩國元首達成的重要共識，共同推動中阿高質量共建「一帶一路」深入交換意見。王文濤同日分別會見沙特商務大臣卡斯比、孟加拉商務部國務部長阿薩努，就進一步推動雙方經貿合作深入交換意見。



2024年2月27日，中國商務部部長王文濤與阿聯酋經濟部部長瑪爾伊，在阿聯酋阿布扎比共同主持召開中國一阿聯酋經貿聯委會第八次會議。（中國商務部圖片）

願與阿聯酋打造經貿合作新格局

王文濤在會議上發言時表示，今年是中阿建交40周年，在兩國元首戰略引領下，兩國全面戰略夥伴關係進入新階段，雙邊經貿合作不斷取得新成果。中方歡迎阿方積極對接中國，支持高質量共建「一帶一路」的八項行動。中方願同阿方一道，提升貿易水平，挖掘投資亮點，激發創新活力，攜手打造全方位、立體化的中阿經貿合作新格局。

雙方會後共同簽署會議紀要，以及數字經濟領域投資合作文件。

2月27日，中國商務部長王文濤在阿聯酋阿布扎比，與沙特阿拉伯商務大臣卡斯比會面。（中國商務部圖片）

願與沙特加快推進中海自貿協定談判

王文濤同日會見沙特商務大臣卡斯比。王文濤表示，近年來中沙經貿合作的規模不斷擴大、領域逐步拓寬、形式日趨多元，貿易、投資、基礎設施和新興領域合作成效顯著。中方歡迎沙方積極對接中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，願同沙方進一步促進雙邊貿易往來，擴大雙向投資規模，加快推進中海自貿協定談判，放大中海共同投資聯合會平台作用，密切在世貿組織等多邊機制框架下的溝通協作。

2024年2月27日，中國商務部部長王文濤在阿聯酋阿布扎比，與孟加拉商務部國務部長阿薩努會面。（中國商務部圖片）

希望孟拉加進一步改善營商環境

王文濤在會見孟加拉商務部國務部長阿薩努時稱，王文濤強調，國家主席習近平去年8月與孟加拉總理哈西娜在南非金磚國家峰會會晤，期間達成多項共識，引領中孟經貿務實合作取得豐碩成果。中方願與孟方加強機制性安排，帶動雙向投資合作，促進雙邊貿易發展。希望孟方進一步改善營商環境，為中國企業赴孟投資提供支持和便利。