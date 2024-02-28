馬克龍「出兵烏克蘭」言論惹反彈　法國重申歐洲思考援烏方法

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示歐洲派兵烏克蘭的言論，引起歐美多國否定。法國政府2月27日強調，馬克龍的言論是希望歐洲思考援助烏克蘭的新方式，重申不應排除任何方案。



馬克龍2月26日在巴黎舉行的支持烏克蘭會議上，表示歐洲不應排除派兵烏克蘭的可能，強調必須打敗俄羅斯。波蘭、德國、瑞典、西班牙、意大利和捷克急忙強調它們不會考慮在烏克蘭境內派遣地面部隊。

美國總統拜登同日表示，美國沒有派兵前往烏克蘭的打算，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日亦表示，北約沒有這樣的計劃。

圖為2024年2月26日，法國巴黎舉行支持烏克蘭會議，法國總統馬克龍會後出席記者會。（Reuters）

法國是北約成員國之一，若法國派遺部隊前往烏克蘭，並遭遇俄軍攻擊，這很可能意味北約將會捲入俄烏戰爭。克里姆林宮27日警告，任何北約國家地面介入將導致西方軍事聯盟與俄羅斯的直接衝突，發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示，這不會符合西方國家的利益。

歐洲供應彈藥能力不足

歐美給予烏克蘭的支援聚焦提供武器和彈藥，但美國兩黨鬥爭拖延了援烏步伐，可能在2023年再次成為總統的特朗普（Donald Trump）更示意不會繼續支援烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已表明，沒有歐美的援助，烏克蘭不可能獲勝。

但歐洲已表示將無法在3月1日前提供100萬發彈藥給烏克蘭。馬克龍表示，這可能是一個「不明智的承諾」，並指出歐洲沒有足夠的庫存或生產能力來實現這一目標。

有分析認為，馬克龍表示歐洲應打破過去只集中提供彈藥及防禦系統的支援思維，是為回應今天歐洲在支援烏克蘭力不從心的困局。

法國政府27日補充，馬克龍試圖強調的是歐洲必須考慮採取新的行動來支持烏克蘭。法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）表示，歐洲部隊可能會在烏克蘭領土上，進行掃雷、網絡防禦武器生產等等新的援助，但不進行戰鬥：「歐洲不應該排除任何可能性，這是今天法國的立場。」