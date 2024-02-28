中國晶片商遭美國指控竊取商業機密　獲判無罪

中國一間晶片製造商擺脫了美國司法部提出的經濟間諜等刑事指控，標誌着華盛頓對中國竊取知識產權的打擊行動受挫。



據彭博社報道，福建晉華集成電路有限公司2018年被美國商務部以危害國家安全為由列入黑名單後，美國地區法官蔡斯尼（Maxine M. Chesney）星期二（2月27日）在無陪審團審判後裁定該公司經濟間諜罪無罪。

蔡斯尼說，美國檢察官無法證明晉華集成電路盜用了美國最大存儲晶片製造商美光科技（Micron Technology）的專有數據。美國檢方指控，晉華通過與台灣聯華電子的一項合作協議，盜取美光科技的技術。

根據美國司法部最初提起訴訟時的聲明，如果晉華集成電路罪名成立，該公司可能面臨罰款，還將被勒令沒收晶片及涉嫌竊取技術所得的收入。

彭博社報道稱，這一判決意義重大，儘管美國以非法向中國轉移知識產權為名追查並成功給多個實體或個人定罪，但司法部很少在美國法院起訴中國公司。這一裁決可能會打擊拜登政府大舉起訴以保護美國技術的進程。

圖為美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

據中國媒體報道，福建晉華曾於2016年與台灣聯電簽署技術合作協議，委託台灣聯電開發32納米動態隨機存取記憶體（DRAM）相關技術。根據協議，福建晉華將提供特用設備，並依開發進度支付技術報酬金作為開發費用。

但在協議簽署前，3名從美光離職的高級管理人員跳槽進入聯電，包括後來出任聯電資深副總經理的陳正坤，陳正坤此後還擔任晉華總經理一職。2017年，美光先後在台灣和美國以跳槽員工竊取商業機密、專利侵權等為由起訴聯電與福建晉華。美國司法部也在2018年對晉華電路提起刑事訴訟。

台灣聯電2020年承認竊取商業秘密，並同意支付6,000萬美元（約4.68億港元）罰款，同時承諾就美國司法部起訴晉華的案件提供協助。

不過，美光與晉華2023年12月達成和解，兩間公司將在全球範圍內撤回對彼此的指控，並終止所有法律訴訟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

