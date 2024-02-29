麥康奈爾11月引退　美媒盤點三大「John」接班人選

美國政壇元老麥康奈爾（Mitch McConnell）2月28日宣布在11月卸任共和黨參議院領袖一職，稱時候由新一代接班。他在美國大選年突然決定辭去過去17年穩坐的寶座，令外界感到驚訝，同時亦開始猜測繼任人誰屬。

美國廣播公司（ABC）就預測三大熱門人選，無獨有偶地，他們的名字都是約翰（John），因此就有「三個John」（three Johns）的綽號。



圖恩（John Thune）

圖恩一直獲麥康奈爾栽培，因此被視為接替對方的熱門人選。 （REUTERS）

來自南達科他州（South Dakota）的圖恩是參議院共和黨第二把交椅，亦擔任少數黨領袖黨鞭。他一直被視為獲麥康奈爾栽培成為接班人，惟麥康奈爾在黨內極右派的支持度減弱，因此未知會否影響圖恩的「上位」機會。

圖恩曾公開批評前總統特朗普，但對方26日贏得南卡羅來納州（South Carolina）共和黨初選後，圖恩就表態支持他爭取再次入主白宮。

巴拉索（ John Barrasso）

巴拉索2月28日被問到麥康奈爾引退一事時，指大家應專注於總統大選。（Reuters）

巴拉索來自懷俄明州（Wyoming），目前是參議院的共和黨第三號人物。他在「三個John」之中，投票立場最為保守，並在1月已經率先力撐特朗普角逐總統寶座。

康寧（John Cornyn）

德州參議員康寧曾因為支持跨黨派的槍械安全法案而遭受批評。（Facebook/SenJohnCornyn）

德州參議員康寧曾擔任參議院共和黨鞭，不過在6年任期屆滿後卸任。外界仍視他為麥康奈爾領導團隊的一員。

康寧的立場主要都是與共和黨看齊，但他曾在上屆國會會期與民主黨站在同一陣線，通過跨黨派槍械安全法案，令他在德州飽受批評。

「三個John」以外還有黑馬？

麥康奈爾宣布引退後，「三個John」都未有明確表態。圖恩認為，麥康奈爾將留下一大空缺；巴拉索則指今年的總統大選才是重點。而除了他們三人，佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）或可能成為「黑馬」，他曾經在2022年與麥康奈爾爭奪參議院共和黨領袖一職，但最終以37比10落敗。