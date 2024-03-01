加沙巴人領取物資現場遭以軍開火　拜登：事件令談判更複雜

美國總統拜登（Joe Biden）說，加沙地帶北部巴勒斯坦人在等待援助物資時發生的致命事件令人「震驚」且「悲慘」。



綜合路透社和法新社報道，拜登指發生在星期四（2月29日）的這宗事件，令以色列和哈馬斯的停火談判變得複雜，並凸顯了以哈達成協議的緊迫性。

拜登說，他原本認為停火協議有望在3月4日實現，但現在看來已經不可能。儘管如此，拜登強調，他仍然對以哈達成一項暫停戰鬥六周，以換取哈馬斯釋放剩餘人質抱有希望。

另據白宮發表的聲明，拜登與埃及和卡塔爾領導人進行了通話，聲明稱美國一直向以色列施壓，要求以色列制定一套可行計劃，以維護加沙地帶的基本安全。

以巴戰爭：加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處（Reuters）

白宮發言人道爾頓（Olivia Dalton）說：「我們仍未看到這些措施落實，我們對此感到擔憂……人命損失持續不斷發生令人深感震驚和悲慘。」

美國國務院說，「正緊急要求當局提供更多信息，以了解到底發生了什麼事。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對加沙北部致命事件予以譴責。

古特雷斯發言人說：「加沙地帶絕望的平民需要緊急幫助，包括那些被圍困的北部地區平民。在過去一個多星期，聯合國一直無法把救援物資送到當地。」

法國說，100多名巴勒斯坦人在等待援助物資時被槍殺「毫無公理」，必須查明真相。法國外交部發言人說：「以色列有責任遵守國際法規則，並確保向平民分發人道援助物資的安全。」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）稱，等待援助物資的大量加沙地帶平民死亡是「一場噩夢」，並呼籲結束巴勒斯坦飛地的戰鬥。她在渥太華說： 「我們需要確保加沙地帶獲得國際援助物資，並確保平民前往領取援助物資時受到保護。」

哈馬斯控制的加沙衛生部官員說，星期四發生在加沙城附近的事件造成至少112人死亡、超過280人受傷。以色列駁斥加沙地帶官員提供的數字。

本文獲《聯合早報》授權轉載

