孟加拉首都商廈奪命大火至少44死　22人嚴重燒傷42人昏迷

孟加拉衞生部門公布，首都達卡（Dhaka）一幢有多家商店及食肆的大樓2月29日起火，造成至少44人死亡，另有數十受傷送院，當中22人嚴重燒傷危殆。消防員救出75人，當中包括42名昏迷的傷者。



孟加拉國衞生和家庭福利部長薩曼塔・拉爾・森（Samanta Lal Sen）3月1日淩晨2時說，33具遺體被送往一間醫院，另有10具送往另一間醫院、尚有一人在警察醫院（Police Hospital）去世。

消防和民防部總監烏丁（Moin Uddin）在當地時間1日早上1時15分稱，不確定在42名昏迷的人當中，有沒有人已去世。

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大火於晚上9時50分左右開始，起火點為一樓名為Kacchi Bhai的餐廳，火勢約兩小時後受控。社交平台的影片顯示，大樓被大火吞噬，大批民眾在大樓外聚集。

達卡市警方表示，這座名為 Green Cozy Cottage的大樓高7層，設有服裝店及商店，且所有樓層均設有食店。消防局方面稱，該建築物非常危險，每層樓都有燃氣瓶，甚至擺放在樓梯，而大樓只有一個出口。

據當地媒體報道，火災起于建築一樓的一家餐廳，隨後迅速蔓延到樓上。孟加拉國消防局和民防局官員伊斯蘭告訴新華社記者，約75人從這棟7層建築中被救出，其中數十人處於昏迷狀態。