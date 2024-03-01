美媒：法國德國領袖軍援烏克蘭態度分歧　「兩人合不來」

彭博社分析稱，從法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）近日在巴黎舉行的歐洲領導人峰會上的發言，可看出兩國首腦在軍援烏克蘭的態度上存在分歧。



報道稱，一些官員們說，馬克龍本周早些時候，暗示或在烏克蘭部署軍隊是故意含糊其辭，意在給俄羅斯軍事規劃者製造不確定性。不過，一名知情官員稱，馬克龍的訊息與朔爾茨辦公室發布的「明確意願」背道而馳。

朔爾茨很快就公開反駁了馬克龍的立場，斷然排除歐洲國家出兵的可能性。

分析稱，兩國首腦在軍援態度上的分歧，凸顯他們長期存在共事困難。此外，他們的工作風格也不同，顯示合作不暢的影響持續外溢，或對俄烏戰爭造成不利影響。

一名不願透露姓名的法國官員透露，在馬克龍眼中朔爾茨是一名缺乏勇氣和雄心的領導人，眼光不夠長遠。因此，兩人從一開始就不來電。

馬克龍2024年2月26日在法國會見訪問當地的朔爾茨，圖為兩人握手（Reuters）

朔爾茨的親密助手也承認兩人合不來。馬克龍在柏林被視為君主式的人物，更擅長拋出宏偉願景，卻不會將願景做到實處。這也意味着馬克龍不受柏林歡迎。

分析稱，馬克龍在巴黎會議後發表講話時，向在戰爭前夕表示只會向烏克蘭提供「頭盔和睡袋」的盟友發出呼籲，以此挖苦德國。

這些評論讓朔爾茨很惱火，因為自德國向烏克蘭捐贈頭盔後，就已成為僅次於美國，向烏克蘭提供軍事援助的第二大捐贈國，儘管其小心避免通過派兵或提供最先進武器，把北約盟友拖入戰爭。

另一名與會者說，馬克龍說他希望展示團結，消除對烏克蘭是否有能力抵抗的懷疑。

但這種團結很快就破裂了，部分原因是歐洲兩大經濟體領導人之間的分歧。

德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）說，分歧不在馬克龍和朔爾茨之間，而是這名法國總統和大部隊之間，其他領導人認為他的言論出格了。

黑貝施特賴特補充稱：「儘管如此，雖然朔爾茨和馬克龍個性截然不同，但他們相處得很好，並且彼此信任。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

