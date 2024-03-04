美韓今啟動「自由護盾」聯合軍演　美方或派戰略轟炸機、航母參演

美國和韓國於3月4日起至下周四（14日）開展大規模聯合軍演「自由護盾」行動，將以反核行動為重點進行海、陸、空訓練。據韓聯社等媒體報道，美軍可能會在此次演習期間派出戰略轟炸機或航母前往朝鮮半島。



「自由護盾」（Freedom Shield）為美韓兩國之間為提高對朝鮮半島防禦能力的例行演習，但這次軍演也是朝韓兩國廢除2018年緩和兩國邊境緊張局勢協議以來，首次舉行的大規模聯合演習。此外，澳洲、加拿大、法國和英國等12個聯合國軍司令部成員國也會參演。

韓國聯合參謀本部表示，去年3至4月，韓美共進行23次野外機動演練，而今年僅在3月份就計劃進行48次，增加了一倍。雙方還將在韓國全境展開朝鮮巡航導彈偵測及打擊訓練、聯合空襲訓練、聯合戰術實彈射擊訓練、聯合空對空射擊訓練、空對地轟炸訓練、「雙鷹」空中演習等。

韓國聯合參謀本部指，此次聯合軍演將反映最近安全局勢，相信此次行動將有助於增強韓美同盟的應對能力。聯合參謀本部公報室室長李誠俊上月28日透露，為有效遏制朝鮮核威脅，美韓在聯演期間會以朝鮮核威脅作為應對作戰概念，實施遏制和防止朝鮮動用核武的訓練。