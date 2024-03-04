日本自衛隊首次參加北約AsterX太空演習

俄衛網3月4日引述日經亞洲報道，日本將與北約成員國和其他夥伴國一道，自4日開始在法國舉行一年一度的太空防禦演習，為干擾衛星通訊等太空威脅進行分析並確認應對方案。



屆時，16個國家將參加由法國空軍和太空部隊在圖盧茲主辦的AsterX 24太空防禦演習。

自2021年以來，AsterX每年舉辦一次。參與的國家僅限於美國和歐洲國家。日本自衛隊從2022年開始獲得觀察員地位。今年將有兩名自衛隊成員參加演習。

歐美舉行該系列演習的目的主要是「應對俄羅斯威脅」,將涵蓋基於當前和未來威脅的虛構地緣政治場景中的全方位太空戰。

參加今年演習的國家包括法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、比利時、奧地利、波蘭、羅馬尼亞、英國、美國、加拿大、阿聯酋、澳大利亞、日本和韓國。此外北約網絡防禦中心的代表也將參加。導彈製造商MBDA，航空製造商阿麗亞娜集團和其他歐洲公司也將參加。

據法國軍方稱，此次演習將涵蓋基於當前和未來威脅的虛構地緣政治場景中的全方位太空戰。

報道稱，歐美舉行該系列演習的目的主要是「應對俄羅斯威脅」。法國、德國和波蘭外長上月在三國「魏瑪三角」機制會晤並發表聲明稱，俄羅斯「仍然是對我們的安全以及歐洲-大西洋地區和平與穩定的最重大和最直接的威脅」。

日本自衛隊於2022年3月成立了太空作戰小組，負責監視衛星和太空碎片。去年6月，政府制定了首個太空安全計劃，為未來十年「制定了太空安全目標和方法」。

日本和北約在7月通過的夥伴關係文件中確認了在網絡和太空領域的合作。去年12月，日本加入了包括美國和英國在內的多邊框架「聯合太空行動倡議」。

2月，俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受記者採訪時表示，俄羅斯對任何對俄無敵意的國家不構成威脅。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前表示，俄方一向堅決反對在太空部署核武器，呼籲各方遵守所有現有協議。