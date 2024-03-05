歐盟準備提議　將歐洲軍火工業轉為「戰爭經濟模式」

歐盟委員會星期二（3月5日）將建議提振歐盟軍火工業方案，目標是把歐盟軍火工業轉向「戰爭經濟模式」，以應對俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機。



路透社報道，歐盟官員披露，歐盟工業專員布雷頓（Thierry Breton）將公布一系列建議，鼓勵歐盟國家共同向歐洲武器生產公司購買更多武器，並幫助它們提高產能。

布雷頓說：「我們需要範式轉移，進入戰爭經濟模式，這也表示歐洲國防工業必須在我們的支持下承擔更多風險。」

此前為法國科技公司總裁的布雷頓說過，特朗普（Donald Trump）可能再次成為美國總統，意味着歐洲必須採取更多措施來保護自己。特朗普曾對美國向北約做出的承諾提出質疑。

布雷頓說：「在當前的地緣政治背景下，歐洲必須對自身安全承擔起更大的責任，而不是取決於我們的盟友每四年舉行一次的選舉結果。」

俄烏戰爭促使許多歐洲國家增加國防開支，但歐盟官員認為，個別國家的努力效率較低，希望歐盟在國防工業政策中發揮更大作用。

分析人士說，俄烏戰爭清楚表明，歐洲軍火工業並沒有做好應對一些重大挑戰的準備，例如對大量火炮彈藥的需求突然激增。

布雷頓的建議包括制定一套歐洲版的對外軍售計劃。根據美國的對外軍售計劃，其他國家政府通過美國政府向美國武器生產公司購買武器。

布雷頓的另一項建議是允許歐盟施壓歐洲武器生產公司，在危機時期以歐洲訂單為優先。

本文獲《聯合早報》授權轉載

