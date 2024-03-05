胡塞武裝：入也門水域須申請許可證

獲伊朗支持的也門胡塞武裝宣布，船隻在進入也門水域之前必須向胡塞武裝控制的海事管理局申請許可證。



路透社引述胡塞武裝運營的主要電視新聞台Al Masirah TV報道，胡塞武裝電信部長努邁爾星期一（3月4日）說：「（我們）現在可以接受許可申請，並將向也門海軍通報獲得許可證的船隻。我們這麼做是為了確保船隻的安全。」

同日，胡塞武裝發言人薩雷亞說，胡塞武裝當天向在阿拉伯海行駛的一艘「以色列船隻」發射了多枚導彈，並使用無人機和導彈攻擊了數艘在紅海航行的美國軍艦。

薩雷亞說，胡塞武裝首先使用導彈「準確打擊」一艘名為「地中海天空」號貨輪，隨後又發射多枚導彈和多架無人機，襲擊了在紅海行駛的美國軍艦。

薩雷亞說，胡塞武裝「有能力同時向紅海和阿拉伯海的民船和軍艦發動襲擊」，將加大襲擊力度，直到以色列停止在加沙地帶的軍事行動。

公開航運資料顯示，「地中海天空」號是一艘懸掛利比里亞國旗的集裝箱貨輪，由集裝箱航運巨頭地中海航運公司運營。

周一早些時候，英國海上貿易行動辦公室報告了一起亞丁灣貨輪遇襲事件，但沒有透露遇襲船隻名稱。報告說一艘集裝箱貨輪周一下午遭兩枚導彈襲擊，造成船體損傷，目前沒有人員傷亡報告。

美國方面尚未對胡塞武裝聲稱的軍艦遇襲事件作出回應。

自去年11月中旬以來，胡塞武裝多次使用無人機和導彈襲擊紅海水域相關目標，稱他們的行動是為聲援巴勒斯坦人，反對以色列對加沙地帶的進攻。為維護紅海航運安全，今年1月12日以來，美國和英國多次對也門境內的胡塞武裝目標發動空襲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

