美媒：澳洲欲走出美國陰影　與東盟加強關係

不久前，東盟（ASEAN）國家還認為澳洲的外交政策過於緊跟美國，但本週在墨爾本舉行的東盟與澳洲特別峰會顯示，坎培拉正在開闢自己的外交新道路。



彭博社分析稿指出，澳洲工黨政府2022年5月上台以來，嘗試走出美國的影子，把自己重新定位為可以在東南亞和印太地區發揮影響力的中等強國，是東盟的可靠夥伴。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的政府也做出實際行動。阿爾巴尼斯2023年訪問越南，兩國準備升級為全面戰略夥伴；去年9月，他成為20年來首位訪問菲律賓的在任總理。菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）上週受邀在澳洲國會演講，兩國簽署協議加強海事合作。

澳洲是在中國軍力迅速擴張以及美國前總統特朗普（Donald Trump）可能再度入主白宮，進而使美國對外政策生變的情況下，調整自身外交政策。

圖為2024年2月29日，菲律賓總統小馬可斯（右）訪問澳洲墨爾本，前往國會演說。澳洲總理阿爾巴尼斯正向小馬可斯介紹。（Reuters）

新加坡外交部前常任秘書比拉哈里（Bilahari Kausikan）指出，東盟與澳洲增進關係，帶有一定的對沖作用，因為「一旦美國總統選舉出現棘手的事態轉變，引發新的不確定性，至少有澳洲在那兒擋着」。

不過，澳洲在拉近與東南亞的關係方面，還得加把勁。根據去年的《東南亞形勢報告》，對於東盟應向哪個國家靠攏，以抵禦中美敵對關係在本區域引發不確定性的問題，僅9.3%受訪者選擇澳洲，選擇歐盟和日本的分別佔42.9%和26.6%。

印尼和馬來西亞曾對澳洲前朝政府與美國和英國簽訂的三邊安全夥伴關係（AUKUS）極為不滿，擔心澳洲擁有核潛艇會加劇本區域軍事化，甚至助長核擴散。不過，危機組織亞洲計劃副主任黎秋香指出，坎培拉認真看待區域各國的反應，以積極溝通緩解了區域國家這方面的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

