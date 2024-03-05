中菲南海撞船菲方4傷　馬尼拉召見中國外交官　美方譴責北京

中國與菲律賓在南海發生撞船事件，兩方互相指控，菲方稱有4人受傷。據路透社報道，菲方5日召見中國駐馬尼拉使團副團長（deputy chief of mission to Manila），以作抗議。美國駐菲律賓大使羅玫凱（MaryKay Carlson）5日在社交網站發文譴責北京。



菲律賓3月5日表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞。菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）在社交平台X上表示，菲方海岸警衛隊船艦遭受輕微的結構損壞。

菲方稱中國船隻向菲方船隻發射水炮，造成菲方4人輕傷。

中國海警局新聞發言人甘羽其後稱，3月5日，菲律賓違背自身承諾，刻意派出2艘海警船、2艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法「坐灘」軍艦運送物資，中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道對菲運送必需生活物資的1艘船作出臨時性特殊安排，現場處置合理合法、專業規範，期間菲海警4407號船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21555艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

他指菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

央視新媒體帳號「玉淵譚天」3月5日下午則公布影片，指是菲律賓船擅闖南沙群島仁愛礁臨近海域，衝撞中國海警船。

美國駐菲律賓大使羅玫凱（MaryKay Carlson）5日在社交網站X（前稱Twitter）發文表示美方強烈譴責中國的危險行動，又指這些行動危及生命、造成受傷和財產損失。