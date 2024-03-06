美媒：美國修改草案首提「立即停火」　前提是哈馬斯釋放所有人質

美媒3月5日報道，一名聯合國外交官證實，美國修改了安理會有關加沙問題的決議草案中的措辭，並在當天分發給安理會各國代表。



決議草案副本顯示，美國一改以往態度，支持「在加沙地帶立即停火（immediate ceasefire）」，但同時提出兩個條件：停火時間為時約6週；且在各方一致通過後，哈馬斯須釋放所有被扣押的人質。

聯合國安理會2月20日表決由阿爾及利亞起草、呼籲加沙暫時停火的決議案，但美國再度投反對票否決議案。（Reuters）

路透社稱，這表明，美國希望安理會對加沙停火的任何支持，都要與釋放人質掛鈎。2023年11月底，哈馬斯在達成首個停火協議後釋放了105名人質，以換取被以方關押的240名巴勒斯坦人。據以方稱，目前仍有約130名人質被關押在加沙，但並非所有人質都得以倖存。

此外，美國在表態支持「立即停火」的同時，還在決議草案中補充說，各方應「加強外交和其他努力，為持續停止敵對行動和持久和平創造條件」。

這名聯合國外交官透露，美國已表示，計劃留出時間就最新草案措辭與各國進行談判，不會急於投票。根據聯合國相關規定，若決議草案要獲得通過，需要獲得在安理會獲得九票贊成，且沒有被五個常任理事國（中俄美英法）使用「一票否決權」。

報道稱，美國傳統上一直保護以色列不受聯合國行動的影響，此前一再拒絕「立即停火」的呼籲，強調以色列在受到哈馬斯襲擊後有權自衛。早些時候，美國在決議草案呼籲「在切實可行的情況下儘快停火」，但這與大多數其他安理會成員國的立場不符。

本輪巴以衝突已持續5月餘，造成加沙超3萬人死亡、7萬人受傷，其中大多數為婦女兒童。隨着巴以雙方就停火協議僵持不下，加沙地帶人道主義危機日益嚴峻。

以巴衝突：2024年2月27日，由於以色列和哈馬斯之間的衝突持續，在加沙地帶南部拉法（Rafah），大批流離失所的巴勒斯坦人在帳篷營地等待領取免費食物。（Reuters）

值得一提的是，自2023年10月7日以來，美國共行使了四次否決權：三次否決決議草案，一次否決修正案。

2月20日，美國否決了阿爾及利亞提交的草案，其中「要求立即實行各方均須遵守的人道主義停火」，並呼籲哈馬斯立即釋放人質。3月1日，安理會就導致超110人死亡的「麵粉大屠殺」事件召開緊急會議，但美國又以「一己之力」阻止了一項譴責以色列的安理會聲明。

3月5日，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽發言稱，加沙衝突爆發以來，安理會要求停火的行動被美國第四次強行阻撓，中方對此深表失望。安理會的表決結果清楚表明，在加沙停火問題上，絕大多數安理會成員意見一致，而美國卻獨家濫用否決權，扼殺了安理會的共識。這已引起國際社會的普遍不滿。

當前，始終「力挺」以色列的美國面臨巨大輿論壓力。當地時間3月3日，美國副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）對加沙地帶現狀發出「迄今為止最嚴厲的譴責」，指責以色列政府在加沙地帶製造人道主義災難。她敦促以色列採取更多措施增加對加沙的援助，並呼籲立即實現停火。

本文獲《觀察者網》授權轉載

