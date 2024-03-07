ASML擬到國外擴充業務　荷蘭政府擔憂　制定「貝多芬計劃」

據荷蘭《電訊報》報道，荷蘭政府高層正在制定一項計劃，以防止歐洲最有價值的科技公司把更多業務轉移到荷蘭以外的地方。當前，荷蘭公司對營商環境的擔憂加劇。



《電訊報》（De Telegraaf）星期三（3月6日）引述匿名的知情人士報道，荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML Holding NV）已經向即將卸任的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）內閣提交了多項請求，這家總部位於費爾德霍芬（Veldhoven）的公司表示，正在考慮在荷蘭以外（可能是法國）進行擴張。

知情人士稱，政府成立了一個名為「貝多芬」（Beethoven）的特別工作組，以解決阿斯麥對技術工人供應、環境法規和電力供應的擔憂。阿斯麥製造用以生產尖端晶片的必要設備。

彭博社引述報道說，阿斯麥不予評論。一名政府發言人只說，內閣就荷蘭社會、經濟和就業的利益與各企業定期接觸。

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）總部外的標誌。（Reuters）

目前尚不清楚阿斯麥是否真的有任何具體計劃在荷蘭總部之外進行擴張，但它的擔憂與近年來往境外發展的其他荷蘭公司的擔憂相呼應，最近幾個月來，政府提出的遏制外國學生流入，並縮小吸引外籍人士到荷蘭的稅收優惠的建議，引起了包括阿斯麥在內的幾家公司的憤怒，這些公司認為這些建議將影響荷蘭的長期競爭力。

《電訊報》稱，法國是阿斯麥境外擴張一個可能選擇。法國財政部不予評論。

去年極右翼政黨領導人維爾德斯（Geert Wilders）領導的自由黨在議會選舉中意外獲勝。尚未組建政府的維爾德斯在競選中提出反移民主張。

報道稱，首相呂特和經濟部長阿德里安森斯（Micky Adriaansens）將與阿斯麥即將卸任的行政總裁溫尼克（Peter Wennink）會面，來探討營商環境。

溫尼克星期三在一場技術會議上說：「我們可以在荷蘭負責任地發展」。荷蘭通訊社ANP引述他說，公司尚未得出一結論，他計劃與呂特商議。溫尼克4月退休，作決定的可能是接棒的法國人富凱（Christophe Fouquet）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

