美國大選｜華府挺以色列政策左右拜登選情　考驗民主黨人投票意慾

美國總統拜登（Joe Biden）因以哈政策再次遭到選民以「不表態」抗議，分析認為，他之後的選情也會因此面臨挑戰，而同樣表態支持以色列的前總統特朗普（Donald Trump）反而會穩固民意。



美國15個州及一個美屬領地星期二（3月5日）同時舉行兩黨總統候選人初選，拜登和特朗普都強勢勝出。但愛迪生研究公司（Edison Research）的數據顯示，在明尼蘇達州已統計的約一半預期選票中，約20%的民主黨選民在選票上標註「不表態」（uncommitted），反對白宮支持以色列襲擊加沙。

這種情況在上周密歇根州的初選投票中也曾出現，當時約有13%的選民選擇「不表態」。

尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員達爾吉星（Daljit Singh）告訴《聯合早報》，拜登眼下的挑戰是必須爭取親民主黨人投出支持票。

「與2020年競選期相比，現階段選民投票支持他的熱情大幅減少。阿拉伯裔美國人……年輕大學生和非裔美國人不滿拜登政府的以哈政策，是其中一個關鍵原因。」

3月5日超級星期二當日，拜登在白宮主持競爭委員會會議，背後大字寫着「為美國家庭降低成本」。（Reuters）

學者：極端自由派越是傾向反以 特朗普基本盤反而越穩固

中國南開大學周恩來政府管理學院副教授黃海濤也指出，拜登後期選情的變數在於不支持特朗普的人群，不一定會投票給拜登；以哈衝突持續，美國國內輿論趨向反以色列的政治正確，給拜登之後的競選設下阻礙。

星期二晚些時候，特朗普在霍士新聞的訪談中表示支持以色列在加沙的行動，並表明：「如果我是總統，這場糟糕的入侵根本不會發生。」

這是他在以哈問題上迄今最明確的表態。與拜登不同的是，他的立場預計不會招致民意大反彈。黃海濤說：「特朗普的支持群體大多為宗教保守派，在巴以問題上通常更傾向以色列……因此，極端自由派越是傾向反以，特朗普的基本盤反而就越穩固。」

美國廣播公司（ABC）在弗吉尼亞州的票站出口民調顯示，年滿45歲的選民中，63％都支持特朗普；大學以下學歷的白人選民中，79％都把票投給了他。受教育程度和經濟社會地位都不高，也是特朗普的基本盤特色。

黃海濤說：「年齡特徵大概屬於內生性問題，經濟社會地位的影響更為直接和帶有本質性。這在很大程度上意味着，特朗普在11月大選中的基本盤是相對穩固，甚至是可計算的。」

國際問題雖然再次加劇社會割裂，但並不完全主導今年的選情。達爾吉星說，經濟、邊境和墮胎權等議題也舉足輕重。「從傳統來看，至少自冷戰以來，國內問題通常都是（大選中）最重要的。」

黃海濤則強調，今年美國大選受偶然因素影響的概率正在增加。美國政治極化，競選策略已從利用長期政策爭取中間選民，轉為確保兩黨基本盤出來投票，而某些短期事件會動搖後者的投票意願。

「比如，假設投票前一周再出現公職人員的激烈抗議行動，那麼拜登的選情就會更危險；而南部邊界上的共和黨州如果執法過當，那麼民主黨選民的投票就會更踴躍。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

