烏克蘭總統幕僚長與李輝會面　展示朝鮮向俄提供武器證據

烏克蘭總統澤連斯基的辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）星期四（3月7日）在基輔與中國政府歐亞事務特別代表李輝會面時，出示了朝鮮向莫斯科提供武器的證據。



綜合路透社和彭博社報道，這是李輝一年內第二次訪問烏克蘭，中國外交部此前稱，李輝此行是為了推動政治解決烏克蘭危機。

葉爾馬克在社群媒體Telegram上寫道，烏克蘭代表在會談中向李輝介紹了俄烏戰場局勢和基輔提出的和平方案。

葉爾馬克說，烏克蘭代表與李輝討論在烏克蘭和平方案的基礎上為烏克蘭建立公正和平、恢復烏克蘭領土完整和主權的前景。

報道稱，烏克蘭提出的和平方案是俄羅斯必須完全從佔領的烏克蘭領土撤出，恢復烏克蘭1991年後蘇聯時期的邊界，並制定一個讓俄羅斯對其戰爭行為負責的程序。然而，這項方案不會被俄羅斯接受。

葉爾馬克說，烏克蘭在會談中還向中方代表展示被擊落的朝鮮制導彈和武器碎片的樣本，這些導彈和武器都由朝鮮製造並交給俄羅斯用於攻擊烏克蘭。

烏克蘭總檢察長科斯京（Andriy Kostin ）上月透露，俄羅斯在幾周內至少發射了24枚朝鮮製造的導彈。

此外，葉爾馬克說，烏克蘭還提出俄羅斯違反國際公約有關戰俘規定的行為，以及中國如何幫助確保被驅逐的烏克蘭兒童返國的方法。

不過，俄羅斯否認發生過此類驅逐事件，並稱這些烏克蘭兒童是為了自身安全而被帶離戰區的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

