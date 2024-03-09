櫻桃小丸子日本配音員TARAKO離世　終年63歲

日本長壽動畫《櫻桃小丸子》（ちびまる子ちゃん）主角小丸子的配音員TARAKO在3月8日突然離世，終年63歲。她是繼《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明之後，日本動漫界連續兩天傳出重量級人物逝世的消息。



日媒《Sponichi Annex》9日報道，TARAKO的家屬向所屬經理人公司及富士電視台通報TARAKO離世一事，但沒有透露死因，喪禮則只限家屬出席。

報道引述富士電視台相關人士指，TARAKO踏入2024年後曾經身體不適，不過她最近都有參與配音工作，因此對她的離世感到突然。【催淚注意】點圖放大看看小丸子與母親的對話內容翻譯及了解更多這廣告的巧妙設計：

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TARAKO一直沒有公開本名，她在1981年憑《山T女福星》（うる星やつら）出道，並於1990年1月7日首播的《櫻桃小丸子》擔正，之後一直為小丸子配音長達35年，在日本民眾中奠定「TARAKO = 小丸子」的形象。

在2018年離世的《櫻桃小丸子》作者櫻桃子（さくらももこ）曾表示，小丸子的角色原本由其他人擔任，在重新舉行試音時，覺得TARAKO的聲音與自己相似，於是TARAKO與小丸子結下不解之緣。

從左到右是小丸子、姐姐杏子、媽媽堇、爸爸宏志、奶奶小竹、爺爺友藏（Sakura Production）

TARAKO去年在一次訪問談及生死觀，稱經歷父母突然離世，自己對死亡不再有恐懼，屆時在天堂與父母、愛犬及貓和朋友重聚。而在櫻桃子離世時，TARAKO曾在悼文稱，希望有一天可以在天堂與對方再見。

她亦表示，假如自己離世，大家無需穿喪服出席，像平時會面時一樣的服飾就可以，以及在追悼時上演自己撰寫劇本的舞台劇。