海地前政變領袖要入主國家宮　促總理下台　總統府附近爆大型槍戰

新華社引述海地媒體報道，位於海地首都太子港的總統府國家宮（Palais National）附近星期五（3月8日）爆發大規模槍戰。



圖為2004年發動政變的海地民族革命解放陣線（National Revolutionary Liberation Front）領袖菲利普（Guy Philippe）2024年3月8日在海地通過Zoom接受路透社訪問。（Reuters）

同日，海地2004年政變領袖菲利普（Guy Philippe）3月8日接受路透社專訪時說，他要成為海地總統，並要總理亨利（Ariel Henry）下台。他還說，如果他成為領導人，他將尋求給予幫派成員特赦。

菲利普在美國服刑後於2023年返回海地。

曾擔任警察局長的菲利普通過Zoom受訪時說：「他（亨利）應該辭職……讓海地人民為自己的命運做主。」

亨利的發言人沒有立即回應置評請求。

海地政府3月7日將首都太子港所在西部省實施的緊急狀態延長至4月3日，執法機關將繼續採取宵禁措施，以恢復當地安全秩序。

2月29日起，海地多個黑幫組織襲擊首都的警察局、警察學院、國際機場等公共設施，要求海地總理亨利下台。3月3日晚，海地政府發布公報說，位於太子港的國家監獄和位於太子港市郊的克魯瓦－德布凱監獄2日晚開始遭武裝組織襲擊，造成警察和監獄工作人員傷亡，大量囚犯逃脫。西部省進入為期72小時的緊急狀態，同時執法機關採取宵禁措施。

2021年7月7日，海地時任總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺身亡，留下權力真空，黑幫勢力越發猖獗，犯罪激增。海地原定於今年2月7日前舉行大選，但未如期舉行，引發社會不滿。

圖為2024年3月8日，海地太子港，政府在幫派暴力仍然持續之際宣布延長緊急狀態，並派出警察在街上巡邏。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

