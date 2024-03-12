拜登2025財年預算近7.3萬億美元　擴社會福利及向富人增稅減財赤

美國總統拜登（Joe Biden）3月11日提交2025財年的預算案，總額為7.266 萬億美元，比前一年預算增加 4.6%，重點包括為住房、醫療保健、託兒制定新的計劃；為家庭提供稅收減免、降低醫療成本、縮小赤字，並對富人和企業增加徵稅。此草案不太可能在國會獲得通過，但被視為拜登競逐連任的施政藍圖。



10年內削減3萬億美元赤字

拜登在長達188頁的草案中，涵蓋了10年的支出、稅收和債務。如果其預算案成獲得通過，政府赤字可望在10年內削減3萬億美元，以減緩總額高達34.5兆美元的國債增長。在此期間，政府將總共增加4.9萬億美元稅收，並使用當中約1.9萬億美元來資助各種項目，其餘將用於削減赤字。

增兒童稅收減免及支援買房

根據拜登規劃，2025年，父母可以獲得更多的兒童稅收減免。購屋者可以獲得高達10,000美元的稅收減免，政府並將斥100億美元為首次置業者提供首期援助；公司稅將大幅上升，而億萬富翁將被徵收最低25%的稅。

提案又包括2,580億美元，用於幫助建造或維修200萬套住房，以協助解決房價高企問題。年收入低於20萬美元的父母，可以獲得托兒服務支援，大多數符合資格的家庭，每天支付費用將不超過10美元。此外，草案包括120億美元，用於幫助大學制定降低成本的策略。

國防預算增1%至8,950億美元

該提案將在2025財年為國防提供約8,950億美元，路透社指僅比去年高出1%，其中五角大廈佔8,500億美元。儘管如此，未來10年的軍事開支將合共減少1,460億美元，總額降至9.57萬億美元。草案同時請求撥款擴大邊境的安全人員和資源，並重提向以色列和烏克蘭提供援助。

不過，鑑於共和黨控制眾議院，拜登的財政預算基本上無可能通過。上週，眾議院共和黨人已通過下一財年的預算提案，概述他們的優先事項，包括要在10年內削減赤字14萬億美元。