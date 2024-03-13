納瓦利尼生前盟友立陶宛遇襲 被噴催淚氣體及錘子砸傷
撰文：蕭通
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俄羅斯在囚反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2月16日逝世，其生前發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）3月12日表示，納瓦利尼的盟友沃爾科夫（Leonid Volkov）當日在立陶宛遇襲，傷勢嚴重。
亞爾梅什指出，本身為俄羅斯反對派成員的沃爾科夫，12日在立陶宛首都維爾紐斯的家門外受襲。當時他身在車上，至少一名襲擊者打破車窗，向他的眼睛噴灑催淚氣體，然後用錘子反覆砸向他，救護車和警方隨後趕抵現場。
納瓦利尼生前創立的反腐敗基金會證實事件，指沃爾科夫仍然生還，詳情有待更新。立陶宛警方表示，已獲悉一名男子在家外遭到毆打，警方正進行調查。
以報道俄羅斯聞名的獨立媒體Meduza稱，俄國記者Sergey Parkhomenko指沃爾科夫住在一個小村莊， 他認為，「意味這不是隨機的街頭流氓或強盜，而是有人專門去那裡攻擊沃爾科夫。」
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