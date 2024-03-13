馮素波回應離巢TVB：制度上不適合年長人士

資深藝人馮素波今日（13日）於社交網站宣布離巢TVB，剛剛她現身影視博覽活動，為前藝人卓慧敏執導的新片站台，她接受《香港01》訪問時表示，在過年前已經約滿，公司沒有挽留她，又謂TVB制度不適合年長人士，恢復自由身有更多發展。

波姐感謝TVB多年來為她遮風擋雨。（陳順禎攝）

馮素波今早在Instagram上載與TVBuddy的合照宣布拜別TVB，在貼文寫道：「從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。」

波姐透露過去兩年自願減至一個Show。（陳順禎攝）

波姐向《香港01》透露，在過年前已經約滿，想找一個最好的時刻去公佈離巢，昨日在影視博覽看到TVBuddy公仔，認為適合跟TVB拜別。她提到跟TVB制度上不迎合：「制度一路改變，我哋年紀大咗，改變當中好多嘢，對我哋年長嘅人唔係咁適合，希望有一日，TVB認為我哋適合，大家可以一齊再合作，今日惜別，唔代表永遠」。

馮素波宣布約滿離巢TVB。（IG圖片）

「現在TVB要養咁多人，都係辛苦嘅，冇咁多人競爭，獨大嘅時候，當然生意最好係佢，收入最好係佢，而家唔係喎，拎住手機都睇到，可以講係生意輕咗，收入少咗，支出要同等就比較吃力，我哋年紀大，好多嘢都去唔到，佢仲要養住我哋，係一個吃力嘅負擔」，波姐指戲份越來越少，但人工不變，減Show每月收入變少，生活上有多少拮据，過去兩年自願轉一個Show，收入減少但生活受管束，寧願和平分開，可以在外面自由發展：「做義工都唔使去申請」。

波姐表示今年踏入80歲，回復自由身後會慢慢減少工作。（陳順禎攝）

波姐指TVB在她約滿後「不作挽留，但亦沒有捨棄」，雙方好嚟好去。她感謝TVB過去30年提供一個平台：「當然而家太多平台，我哋機會多咗，在沒有平台的日子，喺一個大台裡面，能夠為我哋遮風擋雨，我都好感激佢哋」。