王梓軒首次擔任監製唔敢投資　被問參演可能性︰幾尷尬嘅問題

王梓軒與內地曾夢雪、泰國演員Ananda Everingham、Margie Rasri Balenciaga、Mint Chalida Vijitvongthong、Mookda Narinrak等藝人出席香港影視展活動宣傳新作品，而王梓軒於發佈會後與石祐珊受訪。王梓軒表示很興奮能夠擔任主持人：「原本我係以監製身份出席，不過大會睇過我之前喺新加坡ATF介紹《網內人：復仇代幣》嘅演說，覺得我可以勝任埋主持，可以用呢個身份參與Filmart，對我嚟講好新鮮。」

王梓軒與內地曾夢雪、泰國演員Ananda Everingham、Margie Rasri Balenciaga、Mint Chalida Vijitvongthong、Mookda Narinrak等藝人出席香港影視展活動宣傳新作品。（葉志明攝）

王梓軒於發佈會後與石祐珊受訪。（葉志明攝）

被問到首次擔任監製是否有很大壓力，他表示：「其實好似某個程度鍛鍊自己百變咁樣，喺疫情期間，同石祐珊已經開始製作幾個唔同嘅電影項目。」他繼續指難度最高是因為改編小說，《網內人》本身都係好曲折離奇，如果劇裏面剩係得八集點樣去濃縮，我哋要轉成自己嘅視覺。」講到會否希望自己參與演繹一個角色，他說：「其實都係一個幾尷尬嘅問題，因為我哋咁辛苦請咗一個咁好嘅團隊，我哋就要相信佢嘅專業，萬一我話想試鏡，得唔到個角色，係嬲佢定開心好呢！」

王梓軒繼續指難度最高是因為改編小說，《網內人》本身都係好曲折離奇。（葉志明攝）

提到這次拍攝項目是否也有份投資，他馬上否認沒有，並表示：「未有呢個能力，呢個製作太大啦！拍個MV我都可以投資，希望呢個做完之後我哋會有更多工作嘅項目可以做。」講到新作品會否請薛家燕演出，石祐珊則代表回答：「呢個劇比較嚴肅啲，留返家燕姐比較輕喜劇，呢個比較沉重。」王梓軒接着回答：「佢應該鍾意睇呢啲劇，但係佢少演。呢個劇好似好沉重咁樣，又懸疑又大陰謀，會加返少少動作同喜劇嘅元素，即係唔會話全程喺度講笑，如果係呢齣戲需要啲演員帶啲喜感其實都適合！」

講到新作品會否希望請薛家燕演出，石祐珊回答：「留返家燕姐比較輕喜劇，呢個比較沉重。」（葉志明攝）